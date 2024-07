Lazio, Lotito all’attacco: “Nessun ridimensionamento, nessuno come noi”

Lazio, le parole del presidente Claudio Lotito sono un chiaro attacco: “Nessun ridimensionamento”

In questo inizio di mercato, la Lazio ha già annunciato l’arrivo di tre giocatori. Ieri l’ufficialità di Fisayo Dele-Bashiru, che va ad aggiungersi agli arrivi di Noslin e Tchaouna, nuovi innesti per il tecnico Marco Baroni.

A tal proposito il presidente biancoceleste Claudio Lotito, qualche settimana fa fortemente contestato dai tifosi capitolini, ha voluto parlare chiaro rilasciando un’intervista al ‘Messaggero’. Lotito si è soffermato sul mercato in entrata, sottolineando le spese effettuate, in cui viene considerato anche il riscatto di Matteo Guendouzi, uno dei più positivi nella scorsa stagione biancoceleste. “Abbiamo già speso quasi 40 milioni tra cartellini e commissioni per giovani promettenti, altro che ridimensionamento. Quello che abbiamo fatto noi, finora non l’ha fatto nessuno”.

Nel frattempo domani è previsto un incontro con il sindaco Gualtieri per esporre e presentare il progetto per la ristrutturazione e la riqualificazione dello stadio Flaminio. Una giornata importante per quelli che potrebbe essere il futuro del club biancoceleste.