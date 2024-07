Irruzione nella stanza degli arbitri dopo l’eliminazione: il caso che scuote l’Europa

Il caso arbitrale non si placa a Euro 2024: irruzione e insulti nella stanza degli arbitri dopo la partita

Questa edizione degli Europei, molto più di altre, non ha vere e proprie favorite. L’hanno dimostrato in tutto e per tutto il match dei quarti di finale della competizione, tra partite tiratissime, una serie impressionante di calci di rigore e grandi esultanze, come solo le sfide più avvincenti possono regalare.

Sicuramente, nonostante un match bloccato dal punto di vista tattico e che ci ha messo un bel po’ per regalare i gol, l’incrocio più sentito è stato quello tra Spagna e Germania. Le Furie Rosse avevano dimostrato tutta la loro forza nel girone di ferro che comprendeva anche l’Italia, totalizzando nove punti su nove, mentre i tedeschi erano i padroni di casa e tra i favoriti assoluti alla vittoria finale, ma sono stati eliminati prematuramente ai tempi supplementari e non senza polemiche.

Infatti, a fine partita più dei valori tecnici in campo e delle gesta dei campioni, si è parlato più che altro dell’arbitraggio di Anthony Taylor. Sì, proprio colui che svantaggiò la Roma nella finale di Europa League contro il Siviglia, beccandosi gli insulti di Mourinho e di tutto il mondo giallorosso. Le proteste in campo sono state seguite da reazioni furenti dopo la partita, anche oltre i limiti del consentito.

Irruzione nella stanza degli arbitri: la rivelazione dalla Germania

Tutto è nato per un tocco di mano di Marc Cucurella in area di rigore, che ha scatenato grandi polemiche durante e dopo l’incontro. La Germania è irremovibile sul fatto che il braccio fosse staccato dal corpo e quindi che il penalty fosse ovviamente da assegnare. E quindi avrebbe cambiato assolutamente il corso della qualificazione. In realtà, a norma di regolamento, la decisione di Taylor dovrebbe essere stata corretta, ma ciò non ha cambiato la furia tedesca che si è abbattuta contro la classe arbitrale.

Julian Nagelsmann ha mostrato a più riprese dal suo indignazione ma, secondo una delle ultime ricostruzioni effettuate dalla ‘Bild’, sarebbe stato Sandro Wagner ad avere davvero esagerato. Il vice allenatore dei padroni di casa si sarebbe addirittura presentato nello stanzino degli arbitri, avrebbe fatto irruzione nello spogliatoio e avrebbe iniziato a insultare e protestare ancora contro Taylor.

Altre voci sottolineano come la Germania fosse assolutamente inconsolabile dopo il fischio finale e non riuscisse a rassegnarsi al fatto di aver terminato anzitempo il suo torneo. Probabilmente è stata anche la frustrazione del momento a scagliare la furia dei tedeschi contro l’arbitro, ma ormai resta solo il brutto gesto e un’eliminazione davvero difficile da digerire.