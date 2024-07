Guler incanta, per il Milan scoppia la bufera: “Non posso crederci”

Arda Guler incanta nonostante la sconfitta della Turchia e il popolo milanista si mangia le mani per il mancato acquisto: “Impressionante”

Ha sognato quasi per un’ora la Turchia, poi de Vrij e Gakpo hanno ribaltato il risultato e portato l’Olanda in semifinale ad Euro 2024. La squadra di Montella saluta quindi la Germania, ma lo fa a testa alta e con un po’ di rimpianto per quel che poteva essere e non è stato.

I turchi hanno però tanti motivi per consolarsi, partendo dai numerosi giovani che possono crescere a garantire alla Nazionale anni splendenti per il futuro. Tra questi c’è anche Arda Guler, 19enne talento del Real Madrid, protagonista anche contro l’OIanda con l’assist per il gol turco e con una punizione che per poco non regalava il raddoppio a Montella.

Così non è andata, ma la classe del giovane blancos ha illuminato Berlino e i tifosi anche da casa se ne sono accorti e innamorati. In particolare i tifosi del Milan hanno sollevato un vero polverone, ricordando come lo scorso anno il giovane trequartista poteva vestire rossonero, ma alla fine la trattativa non decollò.

Calciomercato Milan, che rimpianto Guler: “Impressionante”

Un rimpianto che in tanti esprimono su X, ricordando come il Milan lasciò andare la pista Guler anche per le commissioni richieste, le stesse commissioni che stanno ora frenando la trattativa per Zirkzee.

Un copione che potrebbe ripetersi anche questa volta e i rossoneri sperano che non finisca allo stesso modo: “Che nervoso il pensiero che ci siamo fatti sfuggire Guler lo scorso anno” o “Guler lasciato per non pagare le commissioni. Grazie Giorgio” i tweet dei tifosi rossoneri. E c’è chi lo vorrebbe ancora al Milan anche solo per un anno.

Ecco alcuni tweet:

Comunque vedere Arda Guler dal vivo è impressionante. È la terza volta che lo osservo ed è un fenomeno vero. Visione, personalità, movimenti da campione affermato. Non posso credere il Milan se lo sia lasciato sfuggire per uno straccio di milioni#EURO2024 #OlandaTurchia — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 6, 2024

Il cross di Arda Guler è stato pura poesia. Ah quelle commissioni! #Milan #AcMilan — f.a.maisano (@famaisano) July 6, 2024

Ma quanto è forte Arda #Guler?

🔥🔥🔥 pic.twitter.com/TVWADnJBPI — KingKong | Dario Manduca 🦍 (@KingKongITA) July 6, 2024

Che nervoso il pensiero che ci siamo fatti sfuggire Guler l’anno scorso — Musah Vlahovic (@88Bibone) July 6, 2024

Facciamoci dare Arda Guler dal Real.. prestito con diritto a 40 e controriscatto a 60 Lo fai giocare…te lo godi…e al massimo ci hai guadagnato 20 mln — @SAVEACMILAN (@EnSaRiTo) July 6, 2024

Arda Guler lasciato per non pagare le commissioni grazie Giorgio ❤️ — DEBT/VALUE 44% (@mennieffe) July 6, 2024