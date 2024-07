Dagli USA al Milan, che idea a centrocampo: in rossonero a parametro zero

Il Milan cerca un centrocampista a prescindere dalla cessione di Bennacer: occhi su Chukwuemeka ma costa troppo, spunta un’altra idea argentina

Con l’arrivo di Paulo Fonseca in città, il Milan ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione che comincerà sul campo con il ritiro di domani. Di volti nuovi non ce ne saranno allo ‘start’, ma la società sta lavorando per trasformare la rosa rossonera che dovrà ripartire da più di qualche acquisto. Ad esempio il Milan è ancora a caccia della punta titolare e del suo vice, con Zirkzee ormai diretto al Manchester United. E poi altri ne dovranno arrivare, anche a centrocampo dove potrebbe partire Bennacer.

In Inghilterra si è tornato a parlare con insistenza di Carney Chukwuemeka, giovane talento cresciuto nell’academy dell’Aston Villa e passato poi al Chelsea per quasi 25 milioni di euro. In questi due anni a Stamford Bridge appena 27 presenze e qualche infortunio di troppo. I rossoneri avrebbero messo gli occhi sul classe 2003 da qualche tempo e il giocatore resta sulla lista di Furlani e gli altri. Secondo ‘TEAMtalk’, il Milan continua appunto a monitorarlo anche in questa finestra estiva, ha fatto un sondaggio ma si è visto subito recapitare una richiesta senza condizioni. Ovvero niente prestito, chi vuole Chukwuemeka dovrà pagare solo e soltanto i 40 milioni di sterline (circa 45 milioni di euro) della clausola rescissoria.

Milan, caccia al centrocampista: Chukwuemeka costa troppo, idea Guido Rodriguez

Qualcosa potrebbe cambiare a fine mercato, ma il Milan non può aspettare così tanto. Inoltre Enzo Maresca, nuovo manager del Chelsea, vorrebbe prima valutarlo in ritiro e poi prendere una decisione su di lui. Per questo i rossoneri avrebbero già raffreddato il loro interesse, provando a dirottare le attenzioni su un paio di alternative.

Una di questa è Youssouf Fofana, nome in orbita Milan da parecchie settimane, per cui il club di via Aldo Rossi è in pressing da parecchio tempo. Ad ora l’operazione è in stand-by, ma i rossoneri possono chiuderla. Non solo, perché oltre al francese impegnato ora a Euro 2024, un altro nome è quello di Guido Rodriguez. L’argentino si è svincolato dal Betis e per questo è ingaggiabile a parametro zero, ma la concorrenza è tanta. Si è parlato molto di Napoli, ma anche di Barcellona. In questo momento è negli States per la Copa America (l’Albiceleste è in semifinale contro il Canada), sta valutando il suo futuro e dovrebbe decidere tutto quando si fermerà anche lui. Un profilo importante, di grande esperienza anche se non giovanissimo (30 anni). Lo status da svincolato può fare molta gola.