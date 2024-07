DIRETTA Euro 2024, Inghilterra-Svizzera: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Merkur Spiel Arena’ tra l’Inghilterra di Southgate e la Svizzera di Yakin in tempo reale

L’Inghilterra e la Svizzera si affrontano a Dusseldorf in una gara valida come terzo quarto di finale di Euro 2024. Una sfida che dovrà emettere un vincitore e che, quindi, in caso di parità si protrarrà con i tempi supplementari – e se ce ne sarà bisogno con i calci di rigore – che sarà diretta dall’arbitro Orsato della sezione di Schio.

Da una parte la selezione dei Tre Leoni di Gareth Southgate, che dovrà rinunciare a Guehi appiedato dal giudice sportivo, si presenta a questo appuntamento dopo aver vinto a fatica il suo girone davanti a Danimarca e Slovenia ed aver eliminato la Slovacchia agli ottavi grazie ad un 2-1 in rimonta con un gol di Bellingham in pieno recupero e uno di Kane nei supplementari. Dall’altra parte i Rossocrociati di Murat Yakin, invece, si sono piazzati in seconda posizione dietro alla Germania nel gruppo A prima di far fuori l’Italia con un secco 2-0 che ha portato le firme di Freuler e Vargas. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport e anche in chiaro su Rai 2, oltre che in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Now. Chi passa il turno se la vedrà mercoledì in semifinale con la vincente tra Olanda e Turchia in programma stasera. L’ultimo precedente ufficiale tra queste due Nazionali è una amichevole del marzo di due anni fa a Londra, con i britannici che si imposero con il punteggio di 2-1 in rimonta con il gol di Shaw e il rigore di Kane dopo il vantaggio iniziale di Embolo. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Merkur Spiel Arena’ tra Inghilterra e Svizzera live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Inghilterra-Svizzera

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Konsa, Stones; Trippier, Rice, Mainoo, Saka; Foden, Bellingham; Kane. CT Southgate

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Rodriguez, Akanji; Rieder, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Vargas; Embolo. CT Yakin

ARBITRO: Orsato di Schio