Serie A, date e orari delle prime giornate: si parte con Genoa-Inter, Juve-Roma il 1 settembre

Reso noto il calendario delle prime tre giornate di Serie A con date e orari: Genoa-Inter apre il campionato

La Serie A 2024/2025 partirà ufficialmente sabato 17 agosto alle ore 18.30, con i campioni d’Italia dell’Inter a inaugurare le ostilità scendendo in campo in casa del Genoa. Contemporaneamente, Parma-Fiorentina.

La Lega calcio ha reso noto il calendario completo delle prime tre giornate con date e orari. Doppio monday night per la Juventus per le sfide contro Como e Verona, i bianconeri poi in campo domenica 1 settembre alle 20.45 contro la Roma.

PRIMA GIORNATA

Sabato 17 agosto, ore 18.30 Genoa-Inter

Sabato 17 agosto, ore 18.30 Parma-Fiorentina

Sabato 17 agosto, ore 20.45 Empoli-Monza

Sabato 17 agosto, ore 20.45 Milan-Torino

Domenica 18 agosto, ore 18.30 Bologna-Udinese

Domenica 18 agosto, ore 18.30 Hellas Verona-Napoli

Domenica 18 agosto, ore 20.45 Cagliari-Roma

Domenica 18 agosto, ore 20.45 Lazio-Venezia

Lunedì 19 agosto, 18.30 Lecce-Atalanta

Lunedì 19 agosto, 20.45 Juventus-Como

SECONDA GIORNATA

Sabato 24 agosto, ore 18.30 Parma-Milan

Sabato 24 agosto, ore 18.30 Udinese-Lazio

Sabato 24 agosto, ore 20.45 Inter-Lecce

Sabato 24 agosto, ore 20.45 Monza-Genoa

Domenica 25 agosto, ore 18.30 Fiorentina-Venezia

Domenica 25 agosto, ore 18.30 Torino-Atalanta

Domenica 25 agosto, ore 20.45 Napoli-Bologna

Domenica 25 agosto, ore 20.45 Roma-Empoli

Lunedì 26 agosto, 18.30 Cagliari-Como

Lunedì 26 agosto, 20.45 Hellas Verona-Juventus

TERZA GIORNATA

Venerdì 30 agosto, ore 18.30 Venezia-Torino

Venerdì 30 agosto, ore 20.45 Inter-Atalanta

Sabato 31 agosto, ore 18.30 Bologna-Empoli

Sabato 31 agosto, ore 18.30 Lecce-Cagliari

Sabato 31 agosto, ore 20.45 Lazio-Milan

Sabato 31 agosto, ore 20.45 Napoli-Parma

Domenica 1 settembre, ore 18.30 Fiorentina-Monza

Domenica 1 settembre, ore 18.30 Genoa-Hellas Verona

Domenica 1 settembre, ore 18.30 Juventus-Roma

Domenica 1 settembre, ore 18.30 Udinese-Como