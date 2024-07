DIRETTA Euro 2024, Portogallo-Francia 0-0 | Fischio d’inizio! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Volksparkstadion’ tra il Portogallo di Martinez e la Francia di Deschamps in tempo reale

Il Portogallo affronta la Francia ad Amburgo nella seconda gara valida per i quarti di finale di Euro 2024. Una sfida da dentro o fuori che in caso di parità al 90esimo andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore che sarà diretta dall’arbitro inglese Oliver.

Da un lato la Selecao das Quinas di Roberto Martinez è arrivata a questo appuntamento dopo aver vinto il suo girone davanti a Turchia e Georgia ed aver eliminato la Slovenia ai calci di rigore dopo che Cristiano Ronaldo ne aveva sbagliato uno nei tempi supplementari. Dall’altro lato les Coqs di Didier Deschamps, che saranno privi dello squalificato Rabiot, si sono piazzati invece al secondo posto dietro all’Austria prima di avere la meglio sul Belgio grazie ad un autogol di Vertonghen. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 1, oltre che in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Now. Chi passa il turno se la vedrà in semifinale con la Spagna che ha avuto la meglio sulla Germania. L’ultimo precedente ufficiale tra queste due Nazionali risale agli Europei di tre anni fa, quando finì con un pareggio per 2-2 con le doppiette di CR7 e di Benzema. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Volksparkstadion’ tra Portogallo e Francia live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Portogallo-Francia

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Dias, Pepe, Mendes; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Leao. CT Martinez

FRANCIA (4-3-1-2): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kante, Tchouameni, Camavinga; Griezmann; Kolo Muani, Mbappé. CT Deschamps

ARBITRO: Oliver (Ing)