Il nuovo sogno di Thiago Motta: bomber a sorpresa per la Juventus

Thiago Motta ha scelto l’attaccante come vice-Vlahovic: nome a sorpresa per la Juventus, arriva dalla Ligue 1

La priorità al momento è una sola: il centrocampo. Preso Douglas Luiz, la Juventus ha chiuso l’arrivo anche di Khephren Thuram dal Nizza ed ora Giuntoli può puntare sul grande sogno per la mediana bianconera: Teun Koopmeiners.

Affare non semplice, con la valutazione da sessanta milioni di euro da parte dell’Atalanta che rende difficile portare l’olandese a Torino. Sogno di altro livello, ma pur sempre sogno, sarebbe un giovane attaccante che ha stregato Thiago Motta. Con Kean destinato alla Fiorentina, Milik verso la cessione, l’allenatore italo-brasiliano ha bisogno di un centravanti che possa sostituire all’occorrenza Dusan Vlahovic, attualmente confermato al centro del reparto offensivo bianconero.

Per il serbo la questione da risolvere è sempre quella legata all’ingaggio che schizzerà verso l’alto, toccando i 12 milioni a stagione. Cifra fuori dai nuovi parametri juventini ed è per questo che Giuntoli sta lavorando ad un nuovo accordo con durata allungata e stipendio ribassato. In attesa di scoprire quel che accadrà con il 9 della Juve, la caccia al vice-Vlahovic è partita e nella corsa entra anche Arnaud Kalimuendo.

Calciomercato Juventus, Kalimuendo come vice Vlahovic: c’è anche un’alternativa

Il 22enne, attaccante franco-congolese in forza al Rennes, è definito come il piccolo sogno di Thiago Motta.

Così ne parla Luca Momblano a ‘Juventibus’ spiegando che Kalimuendo ha conquistato l’allenatore ex Bologna che sta spingendo perché la sua candidatura venga quantomeno valutata dalla dirigenza. Legato da un contratto fino al 2027 al Rennes, con la società francese è stato capace nella scorsa stagione di andare a segno 15 volte in 41 apparizioni complessive, con 10 reti in campionato e un centro anche in Europa League. Il suo nome potrebbe rappresentare il profilo perfetto per il nuovo corso bianconero, soprattutto in tema di sostenibilità e linea verde.

Alternativa sarebbe Maximilian Beier dell’Hoffenheim: 21anni, protagonista in stagione con sedici gol in Bundesliga, anche lui sulla carta profilo perfetto per la ‘nuova Juve’. Loro potrebbero essere i vice-Vlahovic, giovani dal valore non eccessivo, pronti però ad alternarsi con il centravanti serbo all’occorrenza. Piste da tenere a mente, mentre – come raccolto da Calciomercato.it – non è viva quella che porta ad Armando Broja, in uscita dal Chelsea, ma desideroso di restare in Premier League.