Calci e pugni durante il match: aggressione choc ad Euro 2024

Calci e pugni durante il match di Euro 2024, aggressione choc in Germania che fa scalpore. Cos’è successo

Il tabellone dei quarti di finale di Euro 2024 è ora completo. Con la vittoria della Turchia sull’Austria è stato definito anche l’ultimo match del prossimo turno, che non vedrà tra le protagoniste l’Italia di Luciano Spalletti in seguito all’eliminazione per mano della Svizzera. La Nazionale di Montella affronterà l’Olanda, nell’altra parte di tabellone i due big match Spagna-Germania e Portogallo-Francia.

Nelle ultime ore sta però creando scalpore un episodio accaduto nel corso di Portogallo-Slovenia, la sfida andata in scena a Francoforte e decisa ai calci di rigore da un eroico Diogo Costa. Il tutto è avvenuto durante il primo penalty calciato da Cristiano Ronaldo e parato da Oblak. In quel momento un tifoso ha tentato l’invasione di campo, ma è stato fermato in tempo dagli steward e portato nel tunnel dell’Arena di Francoforte.

A quel punto, però, è stato preso a calci e pugni dalle guardie di sicurezza, un gruppetto di almeno sette persone. Sui social sta circolando il video dell’aggressione, immagini diventate ormai virali. Il sostenitore è stato aggredito nel tunnel di accesso al campo, mentre un altro tifoso è stato trattenuto sul terreno ancor prima di entrare. Una vera e propria aggressione piuttosto violenta e prolungata, così altri tifosi presenti sugli spalti hanno deciso di riprendere la scena e denunciare tutto sui social.

Euro 2024, due tifosi presi a calci e pugni durante Portogallo-Slovenia

Le immagini catturate dai tifosi sono state consegnate a chi gestisce l’organizzazione e la sicurezza negli stadi di Euro 2024 per identificare i responsabili e procedere con eventuali provvedimenti. Sempre in un match del Portogallo di CR7, quello della fase a gironi contro la Turchia, si erano verificate ben cinque invasioni di campo alla ricerca del cinque volte Pallone d’Oro.

Al termine di Georgia-Portogallo, invece, un altro sostenitore si è addirittura lanciato dalle tribune all’uscita dal campo di Cristiano Ronaldo. È probabile che gli organizzatori abbiano così deciso di aumentare ed irrigidire i controlli, ma in Portogallo-Slovenia la situazione è sfuggita di mano alla sicurezza. Il video è già virale e sta facendo discutere per l’eccessiva violenza ed anche il numero di steward coinvolti.