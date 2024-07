Via dalla Juventus ma ancora in Serie A: prende quota il tradimento di Vlahovic

Motta è un estimatore di Vlahovic, per cui il serbo è al centro del nuovo progetto tecnico della Juventus. Ma il mercato è imprevedibile…

Thiago Motta vuole puntare molto su Dusan Vlahovic, reduce da una stagione e un Europeo al di sotto delle attese. Ma il calciomercato è imprevedibile, per cui nemmeno Giuntoli può garantire al cento per cento la permanenza del serbo in bianconero.

Vlahovic non ha fin qui mantenuto le enormi aspettative che si nutrivano su di lui, complici alcuni guai fisici che lo hanno certamente limitato. Su tutti la pubalgia, che lo ha letteralmente perseguitato per diversi mesi, così come i problemi alla schiena che per un calciatore della sua stazza possono rappresentare una zavorra.

Nonostante ciò, però, il classe 2000 di Belgrado continua ad avere un buon numero di estimatori tra Spagna, Inghilterra… E Italia. In Serie A lo apprezza non poco Antonio Conte, appena tornato nel massimo campionato italiano. In uscita dal Napoli c’è Victor Osimhen, col neo tecnico azzurro che ha ovviamente indicato Romelu Lukaku come miglior sostituto possibile del nigeriano.

Va detto, però, che per Osimhen non è finora arrivata alcuna offerta ad altezza clausola o giù di lì, coi potenziali acquirenti – dal Manchester United al Psg passando per il Chelsea – che si sono un po’ tutti volatilizzati. Lukaku è un ‘pallino’ di Conte, però il Chelsea ora non apre al prestito come fatto negli ultimi due anni. Magari ad agosto lo farà… Sull’ex Inter c’è anche il Milan.

Calciomercato: Vlahovic al Napoli, l’affare clamoroso prende quota

A proposito di Vlahovic e del Napoli, Sisal quota a sorpresa ma non troppo il trasloco dell’ex Fiorentina alla corte di Conte. Evidentemente come erede di Osimhen.

È quotato a 12,00 Vlahovic al Napoli entro il 1° settembre 2024, ovvero entro la conclusione di questa sessione estiva. L’operazione ad oggi è puro fantamercato, se non altro considerato lo stipendio di circa 10 milioni di euro netti (12 nel 2025/2026, ecco perché Giuntoli vorrebbe ‘spalmarlo’…) percepito dal 23enne. Uno stipendio che potrebbero permettersi solo i club di Premier…

Per la società partenopea può invece diventare concreta la pista Chiesa, in cima alla lista cessioni di Giuntoli e nel mirino pure della Roma. L’esterno figlio d’arte non si è rilanciato a Euro 2024 ed è in scadenza fra un anno, per cui la Juve potrebbe incassare non più di 20/25 milioni dalla vendita del suo cartellino.