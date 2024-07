Euro 2024, Romania-Olanda 0-3: la cronaca del match

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Arena’ tra la Romania di Iordanescu e l’Olanda di Koeman in tempo reale

La Romania e l’Olanda si affrontano a Monaco di Baviera nel penultimo ottavo di finale di Euro 2024. Una sfida tra due Nazionali che hanno raccolto lo stesso numero di punti nella fase a gironi, ma con piazzamenti diversi, che sarà diretta dall’arbitro tedesco Zwayer.

Da una parte la Tricolorii di Edward Iordanescu, che dovrà fare a meno dello squalificato Bancu, ha conquistato il primo posto del gruppo E grazie ad una migliore differenza reti visto che tutte le squadre hanno terminato a 4 punti. Dopo la vittoria all’esordio contro l’Ucraina è arrivata la sconfitta contro il Belgio e infine il pareggio contro la Slovacchia. Dall’altra parte, discorso simile per gli Oranje di Ronald Koeman: un successo contro la Polonia, un pareggio contro la Francia e un ko contro l’Austria che li hanno relegati al terzo posto del girone D, potendo beneficiare del ripescaggio. La partita sarà visibile in tv soltanto su Sky Sport, ma anche in streaming su tablet, smartphone e pc sulla app di Now. L’ultimo precedente ufficiale tra le due formazioni è una amichevole del 2017, quando i Paesi Bassi espugnarono Bucarest con un netto 3-0 grazie ai gol siglati da Depay, Babel e De Jong. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Arena’ tra Romania e Olanda live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Romania-Olanda

ROMANIA (4-1-4-1): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Mogos; M. Marin; Man, Stanciu, R. Marin, Hagi; Dragus. CT Iordanescu

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Bergwijn, Schouten, Reijnders; Simons, Depay, Gakpo. CT Koeman

ARBITRO: Zwayer (Ger)