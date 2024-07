Lukaku-Rabiot al Milan, doppio annuncio in diretta | ESCLUSIVO

Ci si attende una accelerazione sul mercato da parte del Milan: il doppio annuncio su Lukaku e su Rabiot a ‘Ti Amo Calciomercato’

L’Inter aveva già piazzato, prima della fine del campionato, due colpi importanti come Zielinski e Taremi e adesso sta cercando di proseguire. La Juventus sta provando a rispondere con Douglas Luiz, Di Gregorio e probabilmente Khephren Thuram. Ci si attende una risposta, a questo punto, dal Milan, che ha obiettivi importanti per provare a inserirsi con convinzione nella lotta scudetto, ma deve ancora muovere in maniera determinante le sue pedine.

Una pista caldissima sembrava quella che poteva portare a Zirkzee, anche se le ben note vicende legate alla elevatissima richiesta di commissioni hanno un po’ raffreddato la strada verso l’olandese. Ci sono comunque, sui taccuini della dirigenza milanista, delle importanti alternative, per il ruolo di numero nove. Milan che ha ripreso i sondaggi per Lukaku, come raccontato da Calciomercato.it, anche se per il momento è una ipotesi che non scalda particolarmente per le condizioni economiche dell’affare. E nel frattempo, i rossoneri valutano anche i colpi da compiere in altri reparti. Come a centrocampo, dove si parla molto di Fofana del Monaco, ma attenzione anche all’offerta avanzata a Rabiot, che da oggi è ufficialmente svincolato, anche se la Juventus attende ancora una risposta definitiva da lui dopo l’Europeo.

Lukaku e Rabiot al Milan: uno bocciato, l’altro promosso

Dei due giocatori e dell’interessamento del Milan dei loro confronti, ha parlato Stefano Bressi di ‘PianetaMilan’, intervenuto nella trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’ su TV Play. Spiegando come forse solo uno dei due farebbe davvero al caso del Diavolo.

Su Lukaku, infatti, Bressi ha affermato: “E’ un giocatore che viene esaltato solamente in Italia. In Inghilterra ha sempre fallito. Non sto dicendo che sia un giocatore scarso, ma non parliamo di quello che abbiamo visto all’Inter con Conte. Il Milan avrebbe bisogno di un attaccante che segni ma che faccia giocare bene anche le ali”. Poi, le dichiarazioni su Rabiot: “Forse non è ciò che più di tutto servirebbe al Milan, ma è un giocatore che mi piacerebbe molto e che certamente potrebbe tornare molto utile. L’offerta che gli ha fatto il club, da 7 milioni, 7 milioni e mezzo a stagione per un triennale, è molto simile a quella della Juventus, vedremo come andrà”. Si prospetta, in effetti, una sorta di testa a testa con i bianconeri.