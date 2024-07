Dall’Arabia alla Juve: nuovo colpo Giuntoli a centrocampo

Giuntoli potrebbe sfidare due club inglesi per il cartellino di un centrocampista che, come molti suoi colleghi, ha deluso nella Saudi League

La Juventus vuole sempre spedire Szczesny all’Al-Nassr, ma dal massimo campionato saudita potrebbe anche acquistare un centrocampista che ha seguito a lungo prima che accettasse il ricchissimo corteggiamento saudita lasciando l’Europa e il calcio che conta.

L’Al-Ahli ha speso 30 milioni bonus esclusi per strapparlo al Celta Vigo e alla Liga, ma soprattutto al Napoli che è stato a un passo dall’acquistarlo. Parliamo di Gabri Veiga, centrocampista spagnolo classe 2002 che, come molti suoi colleghi che hanno scelto di traslocare in Arabia, ha avuto una stagione molto al di sotto delle proprie possibilità.

Da potenziale stella del nuovo corso saudita nel mondo pallonaro, a uno dei tanti flop del calciomercato della Saudi League, Gabri Veiga ha sentito ben presto nostalgia del Vecchio Continente tanto che già lo scorso gennaio avrebbe voluto tornare indietro. Ciò potrebbe essere possibile in questa finestra estiva, con l’Al-Ahli che sembra essersi ‘rassegnato’ a vederlo andar via. Il Celta Vigo vorrebbe riprenderselo e a lui non dispiacerebbe affatto rivestire la maglia celeste.

Nuove indiscrezioni di mercato, però, lanciano altre ipotesi per il futuro del 22enne di Porrino. ‘Fichajes.net’, ad esempio, inserisce pure la Juve nell’elenco delle 3 candidate – al di là del Celta – all’acquisto (pure in prestito) del cartellino del calciatore spagnolo. Le altre sono inglesi, il West Ham e l’Aston Villa con la quale i bianconeri hanno appena concluso il maxi scambio che ha visto Douglas Luiz traslocare a Torino e la coppia Barrenechea-Iling junior a Birmingham.

Dalla Spagna, Juventus su Gabri Veiga: per Giuntoli la priorità rimane Koopmeiners

Gabri Veiga ha disputato 18 partite (4 gol e 3 assist) nella Saudi League. Il suo contratto con l’Al-Ahli, da circa 12,5 milioni netti a stagione, scade a giugno 2026. Per la Juventus potrebbe rappresentare una sorta di alternativa a Teun Koopmeiners, il nome sempre in cima alla lista di Giuntoli per il ruolo di sottopunta.

Giuntoli ha già da tempo un accordo con l’olandese, il difficile è stato finora trovarlo con l’Atalanta. Gli orobici partono da una valutazione di ben 60 milioni di euro, forse abbassabile – o forse no – con l’inserimento di una contropartita tecnica. Uno dei candidati a entrare nell’operazione era proprio Iling-junior, mentre per Huijsen si sta muovendo il Paris Saint-Germain. Con un altro paio di cessioni, Giuntoli potrebbe tornare all’assalto di Koopmeiners offrendo solo soldi al club di Pagliuca.