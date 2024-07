Colpo Inter, ora è UFFICIALE: ha firmato per quattro anni

Colpo ufficiale in casa Inter: Betsson Sport sarà Official Main Partner della squadra Campione d’Italia. Il comunicato da parte del club nerazzurro

L’Inter continua a lavorare per la costruzione del prossimo futuro della squadra di Simone Inzaghi. Non solo calciomercato però all’ordine del giorno per i nerazzurri che hanno appena chiuso ed ufficializzato un altro tipo di accordo.

Stavolta si tratta di sponsor con Betsson Sport che sarà il nuovo Official Main Partner della compagine meneghina. Ad ufficializzare il tutto ci ha pensato lo stesso club nerazzurro che ha diramato una nota sul proprio sito nella quale è specificato che il logo del brand si posizionerà della maglia, che dalla prossima stagione andrà ad esibire anche la famigerata seconda stella sul petto.

“Per i prossimi quattro anni il brand di infotainment sportivo sarà presente sulla prestigiosa maglia nerazzurra, prova concreta del più grande accordo di sponsorizzazione di maglia nella storia del Club”, recita il comunicato pubblicato dalla stessa Inter che sottolinea anche come la stessa Betsson Sport abbia deciso di unirsi ai nerazzurri “riconoscendosi nei valori di ambizione e dedizione instancabile che caratterizzano l’Inter sia dentro che fuori dal campo”.

Inter-Betsson Sport: UFFICIALE accordo storico

Colpo importante quindi per l’Inter che per i prossimi quattro anni è andata ad inserire un nuovo Official main partner di spicco.

Infine nella parte conclusiva della nota ufficiale pubblicata dai campioni d’Italia si apprende: “La passione dei nerazzurri renderà ogni vittoria una testimonianza della determinazione e della visione a lungo termine che Betsson Sport ha nel sostenere lo sport in tutta Italia, sia dentro che fuori dal campo. Il brand ha infatti in programma esclusive e incredibili attività con i calciatori nerazzurri dedicate al Betsson Sport Club e ai tifosi che con passione seguono la loro squadra del cuore”.