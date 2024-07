Cancelo e l’addio UFFICIALE, poi il giallo: le big di Serie A osservano

Giallo sul comunicato ufficiale. Il giocatore, inizialmente salutato dal Barcellona, potrebbe tornare a far gioire i tifosi del massimo campionato italiano

E’ la giornata degli addii ufficiali di quei calciatori che hanno un accordo con i propri club fino al 30 giugno. Molte squadre così hanno deciso di annunciare la separazione da i propri giocatori. Nelle scorse ore, ad esempio, lo ha fatto l’Atletico Madrid, che ha salutato sia Hermoso che Depay. Entrambi sono elementi che sono entrati nell’orbita del mercato di Serie A: il difensore piace soprattutto al Napoli; l’attaccante, invece, è un’idea concreta per il Milan.

Anche il Barcellona, così come i Colchoneros, ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali la separazione da ben tre calciatori, Marcos Alonso, JoĂŁo FĂ©lix e JoĂŁo Cancelo. La nota apparsa su X relativa ai due portoghesi, che sarebbero di ritorno ai loro rispettivi club, è però sparita, portando ad alimentare  dubbi in merito al futuro dell’attaccante e del terzino. Proprio sul calciatore che dovrebbe rientrare al Manchester City sono diversi i riflettori puntati. Joao Cancelo, che non rientra nei piani di Pep Guardiola, potrebbe, infatti, fare ritorno in Italia. Una possibilitĂ che di certo non dispiacerebbe allo stesso terzino che in Serie A si era trovato davvero bene. Se i Citizens dovessero aprire ad una cessione a condizioni favorevoli, magari in prestito, tale ipotesi potrebbe decollare per diverse squadre.

Calciomercato Juve, Milan e Inter: Cancelo opportunitĂ per le big

Joao Cancelo, come detto, potrebbe tornare ad essere un nome buono per le big del calcio italiano. Il Milan, ad esempio, non è un segreto, sta cercando un terzino destro e l’esperienza e la classe del portoghese potrebbe certamente tornare utile, alzando notevolmente il livello. Non è da escludere che Rafa Leao sia tornato a parlare con Cancelo per fargli vestire il rossonero. Non sarebbe certamente la prima volta.

L’esperto terzino, che lo scorso 27 maggio ha compiuto 30 anni, però, sarebbe un nome interessante anche per Inter e Juventus. I bianconeri sono tornati a far mercato come i vecchi tempi e l’acquisto di Douglas Luiz lo dimostra. Per i nerazzurri potrebbe diventare un’opportunitĂ concreta soprattutto se l’Inter dovesse riuscire a piazzare l’olandese Dumfries, che Beppe Marotta sta cercando di vendere, magari proprio in Premier League. La situazione Cancelo va dunque seguita con attenzione e nelle prossime ore capiremo il perchĂ© di questa cancellazione da parte del Barcellona.