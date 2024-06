Svizzera, Sommer: “Il calcio italiano non è in crisi”. Poi il ‘siparietto’ su Ndoye all’Inter | VIDEO CM.IT

Il portiere della Svizzera parla in zona mista rispondendo con un sorriso al possibile arrivo di Ndoye all’Inter

DA BERLINO – Se da una parte c’era un’Italia completamente delusa e con il morale a pezzi, dall’altra una Svizzera su di giri e un Sommer che dopo la conferenza di ieri ha fatto il giro delle interviste tra cui in italiano, con qualche sfumatura in inglese: “Per noi è molto positivo, abbiamo fatto una bella gara contro una grande squadra, sono molto felice per come abbiamo giocato contro l’Italia. Loro arrendevoli? Noi abbiamo fatto una bella performance, per l’Italia oggi era molto difficile rientrare in partita perché noi eravamo molto aggressivi e avevamo qualità col pallone. Noi fino in fondo? Andiamo step by step. Per noi è importante recuperare, saremo pronti per la prossima. Se faremo questa prestazione nelle prossime partite abbiamo grandi possibilità di fare bene”.

“Non penso che il calcio italiano sia in crisi. L’Italia è una grande squadra, ma noi oggi abbiamo giocato benissimo ed era complicato per loro entrare bene in partita. Siamo stati davvero bravi, conosco la Serie A e i giocatori, hanno molta qualità”. Poi in chiusura un siparietto: gli abbiamo chiesto se si porterà Ndoye all’Inter, cogliendo l’occasione visto che il giocatore del Bologna era proprio lì a pochi centimetri che parlava ai colleghi svizzeri. “Domandalo a lui”, dice sorridendo Sommer. Così lo abbiamo fatto e l’esterno elvetico ha glissato: “Ora penso solo all’Europeo”.