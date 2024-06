Comunicato UFFICIALE Inter: risolto il contratto di Guarino

Avventura finita dopo tre stagioni: “L’Inter comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto”

A sorpresa l’Inter ha detto addio al tecnico, rescindendo il contratto. Nello specifico, si tratta di una risoluzione consensuale che il club nerazzurro ha ufficializzato attraverso un breve comunicato, dopo l’accordo raggiunto nelle ore precedenti.

Rita Guarino non è più l’allenatore dell’Inter Women: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Rita Guarino – recita la nota della società di Oaktree – Il Club desidera ringraziare coach Guarino per l’importante lavoro svolto in questi tre anni in nerazzurro”.

FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Rita Guarino.

Il Club desidera ringraziare coach Guarino per l’importante lavoro svolto in questi tre anni in nerazzurro. — Inter Women (@Inter_Women) June 29, 2024

Guarino dice addio all’Inter: “Si chiude un ciclo di tre anni. Un grazie particolare a Marotta”

“Oggi si chiude un ciclo durato tre anni e, desidero ringraziare il club, in particolare il Direttore Marotta, per la grande fiducia dimostrata”. Comincia così il lungo saluto all’Inter di Rita Guarino. “Sin dall’inizio ad Interello, mi avete fatta sentire a casa, circondandomi di persone ancor prima che di professionisti. Insieme abbiamo abbracciato con grande dedizione, lavoro ed entusiasmo il progetto e, insieme, abbiamo affrontato il nostro percorso fatto di difficoltà, cambiamenti, infortuni e qualche delusione di troppo”.

“Abbiamo anche tracciato un percorso di crescita importante, dimostrando non solo la qualità e la capacità di giocare alla pari con squadre da sempre ai vertici della classifica, ma anche uno sviluppo globale della squadra che ha rafforzato la sua posizione e reputazione nel panorama calcistico nazionale – sottolinea Guarino – Lascio questi colori con la convinzione che oggi tutto il Team ha la consapevolezza per emergere e ha consolidato le basi da cui ripartire per conseguire i successi futuri”.

Oggi si chiude un ciclo durato tre anni. Lascio questi colori con la convinzione che il Team ha la consapevolezza per emergere e ha consolidato le basi da cui ripartire per conseguire i successi futuri. Un grosso in bocca al lupo! ⚫️🔵 https://t.co/xTPohNctyO pic.twitter.com/ETHbHT7Ucd — Rita Guarino (@ritaguari) June 29, 2024



“Ringrazio i tifosi per aver sofferto e gioito insieme a noi, sostenendo sempre le nostre ragazze. Grazie allo staff per il supporto costante di questi anni, ma anche a tutte le persone che hanno lavorato con gentilezza dietro le quinte. Un grazie speciale va a tutte le giocatrici che ho avuto il privilegio di allenare, e a loro va il mio più sincero auspicio di vederle raggiungere i traguardi che meritano. In bocca al lupo a tutti per il futuro!”. Guarino lascia l’Inter dopo tre anni, con l’ultimo concluso al quinto posto. Sulla panchina nerazzurra era approdato alla fine del ciclo a dir poco vincente (6 trofei, di cui 4 scudetti) alla guida della Juventus.