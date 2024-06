Salta il match di domani, UFFICIALE: squalifica a sorpresa per il ct

Il commissario tecnico è stato squalificato per un turno e anche sanzionato con un’ammenda: non ci sarà nel match di domani

È un mese di giugno rovente per il calcio internazionale. Se il mercato sta ormai decollando, il campo si prende ancora la scena con Europei e Coppa America.

La competizione in corso di svolgimento in Germania è già arrivata agli ottavi di finale che avranno inizio domani pomeriggio con la sfida tra la Svizzera e l’Italia di Luciano Spalletti, seguita da Germania-Danimarca. Una sfida che dirà già qualcosa in più su quel che potrà essere il cammino degli azzurri in questa competizione, considerando che poi ai quarti ci potrebbe essere l’incrocio con l’Inghilterra.

Dall’altro lato del mondo, negli Stati Uniti, la Coppa America vive ancora la fase a gironi, pur se qualche verdetto già è arrivato. Uno in particolare riguarda l’Argentina che, anche grazie alle reti di Lautaro Martinez, ha già staccato il pass per i quarti di finale: vittorie contro il Canada all’esordio e contro il Cile nella seconda giornata, sei punti che rendono ininfluente la sfida di domani contro il Perù.

Una sfida in vista della quale è arrivata però una notizia sorprendente: la squalifica di Lionel Scaloni. Il ct della squadra campione del mondo non potrà essere in panchina contro il Perù e non terrà neanche consueta conferenza stampa della vigilia.

Coppa America, squalifica e ammenda per Scaloni

Questa la decisione della Conmebol nei confronti dell’allenatore dell’Argentina che dovrà anche pagare una multa di 15mila dollari.

Una stangata arrivata per quanto accaduto durante lo scorso match contro il Cile. In quell’occasione, infatti, Scaloni si è presentato in campo dopo l’intervallo in ritardo: un’infrazione al regolamento che per il regolamento della competizione ha portato alla squalifica per un turno, con le sanzioni accessorie del divieto di tenere la conferenza stampa e l’ammenda pecuniaria.

Poco male per l’albiceleste, considerato che il match contro il Perù (che si giocherà nella notte tra sabato e domenica alle ore 2) non riveste una grande importanza, vista la qualificazione già ottenuta. L’Argentina vuole però continuare la striscia vincente ed intanto aspetta di conoscere quale avversaria incontrerà nei quarti di finale.

Nel primo turno ad eliminazione diretta Messi e compagni incontreranno la seconda del gruppo B che vede il Venezuela già qualificato come prima e la sfida tra Ecuador e Messico che decreterà la seconda del raggruppamento. Saranno una di queste due squadre ad incrociare l’Argentina ai quarti di coppa America, quando l’albiceleste ritroverà in panchina il suo ct Scaloni.