Milan, svelato il prezzo di Tomori: via soltanto a questa cifra

Fikayo Tomori è al centro di diversi rumors di mercato del Milan. Il club rossonero vuole puntare su di lui, a meno di un’offerta irrinunciabile

Nessuno è incedibile alla giusta cifra. E’ un discorso valido ormai per qualunque giocatore di ciascuna delle venti squadre di Serie A. Non fa eccezione, quindi, nemmeno il Milan che non vorrebbe privarsi di alcun titolare in vista della prossima stagione.

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione del nuovo allenatore Paulo Fonseca una rosa potenziata rispetto a quella che con Pioli si è piazzata al secondo posto in classifica, uscendo ai gironi di Champions e ai quarti di Europa League. Tra i pilastri dei rossoneri figura senza dubbio anche Fikayo Tomori: il 26enne difensore centrale inglese di origini canadesi, in questi giorni, è finito al centro di numerosi rumors di mercato che paventano la possibilità di un suo ritorno in Premier League, in particolare al Newcastle. Accantonata l’ipotesi di uno scambio con Sandro Tonali per un clamoroso ritorno dopo un anno difficile a causa della squalifica per scommesse, il tabloid britannico ‘The Guardian’ sostiene che il Milan avrebbe fatto sapere ai Magpies che Tomori non è in vendita, a meno di un’offerta da 50 milioni di euro non trattabili.