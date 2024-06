Addio Juventus, ha già detto sì a Mourinho e al Fenerbahce. L’indiscrezione di calciomercato e le ultime novità in casa bianconera

La Juventus di Giuntoli è l’assoluta protagonista della prima fase del calciomercato estivo. Dopo aver bloccato Di Gregorio per la porta, il club bianconero ha chiuso il maxi affare Douglas Luiz ed è in dirittura d’arrivo anche per Khèphren Thuram.

Nel frattempo la dirigenza è al lavoro anche sul fronte cessioni. Kean è ad un passo dalla Fiorentina per un affare complessivo di oltre 15 milioni. Sul mercato c’è anche Weston McKennie. Dopo aver di fatto rifiutato l’Aston Villa, il centrocampista americano è sempre più in bilico: la Juventus cercherà una nuova sistemazione anche per lui. Per McKennie spunta Mourinho.

Secondo quanto riportato dal portale turco ‘faul.com’, infatti, ci sarebbero dei contatti già in corso tra il Fenerbahce e l’entourage dell’americano. Mourinho avrebbe già dato il via libera all’operazione, la valutazione della Juventus è di circa 25-30 milioni di euro. Si attendono ora ulteriori conferme sul fronte McKennie-Fener.