Joao Mario in Serie A: firma con la rivale dell’Inter

Joao Mario ha lasciato definitivamente l’Inter a inizio estate del 2021. Al Benfica si è rilanciato, vincendo campionato e supercoppa

A volte ritornano. Stavolta potrebbe essere il caso di Joao Mario, non più sicuro di rimanere al Benfica. Il portoghese ex Inter ha un contratto con ‘Le Aquile’ di altri due anni, ovvero fino a giugno 2026 ma i rumors di calciomercato lo danno tra i possibili partenti in questa sessione estiva.

Dove potrebbe essere il futuro di Joao Mario? Se non al Benfica, non in Portogallo visto che le maglie delle big portoghesi le ha già indossate tutte: dallo Sporting CP, dal quale lo acquistarono i nerazzurri nell’estate 2016 pagando la cifra record di 45 milioni di euro, al Porto, fino appunto a quella rosso-bianca. Occhio allora all’Arabia Saudita, anche se alcune indiscrezioni non escludono un clamoroso ritorno in Serie A.

Come riporta ‘Interlive.it’, per il 31enne di Oporto potrebbe inserirsi la Fiorentina. Considerate le continue dichiarazioni al veleno del presideente Commisso, i viola sono a tutti gli effetti una ‘rivale’ della sua ex squadra, l’Inter appunto dalla quale si è definitivamente separato a inizio estate 2021 risolvendo il contratto che scadeva l’anno successivo. Il club gigliato potrebbe pensare a Joao Mario per rimpiazzare a centrocampo almeno uno tra Castrovilli e Bonaventura, entrambi in scadenza al 30 giugno e, di conseguenza, possibili partenti a costo zero.

Dall’Inter alla Fiorentina: nuova chance in Serie A per Joao Mario

Joao Mario è stato uno dei più grandi flop della storia dell’Inter. La sua carriera, eccetto l’esperienza in nerazzurra, è stata però positiva. Nel suo palmares vanta anche un Europeo, vinto da giovanissimo e proprio prima di traslocare a Milano. Al Benfica si è rilanciato alla grande, vincendo un campionato e una supercoppa. Ma soprattutto giocando ad altissimi livelli, con 36 gol e 26 assist in tre stagioni, precisamente in 147 partite.

Tecnicamente molto dotato, il lusitano sarebbe un acquisto di spessore per la Fiorentina, il rinforzo ideale per il gioco del neo allenatore viola Raffaele Palladino. Il suo agente è Federico Pastorello, lo stesso di Arthur che bene ha fatto l’anno passato proprio a Firenze, per cui l’operazione potrebbe essere tutt’altro che impossibile. Da capire le eventuali richieste del Benfica, solitamente bottega cara anche se per un 31enne potrebbe fare una eccezione.