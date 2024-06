De Zerbi a gamba tesa sulla Juve: accordo e Giuntoli ko

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi entra prepotentemente nella corsa al cartellino dell’obiettivo di calciomercato della Juventus

Il Marsiglia è già al lavoro per accontentare Roberto De Zerbi, diventato il nuovo tecnico dei francesi dopo che sono sfumate tutte le potenziali piste in Premier. E il ‘sogno’ Milan, che per ripartire si è affidato a un allenatore meno ‘ingombrante’ del bresciano, Paulo Fonseca.

Per il 4-3-3 dezerbiano servono soprattutto esterni offensivi, ecco spiegato il motivo dell’ingresso in scena del Marsiglia nella corsa a Mason Greenwood. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato di ‘The Athletic’, il club francese ha aperto un dialogo col Manchester United per l’acquisto del ventiduenne di origini giamaicane.

Secondo la fonte inglese, non si sarebbe ancora parlato di cifre, tuttavia l’OM sembra convinto di potersi giocare le sue carte. Anche con lo stesso calciatore, con cui Longoria e soci hanno già avviato delle discussioni. Il progetto sportivo di De Zerbi e la garanzia di un ruolo da protagonista potrebbero fare breccia su Greenwood, tornato allo United dopo la positiva esperienza in Spagna, al Getafe. 10 i gol messi a segni dal ventiduenne nella passata stagione, 6 gli assist.

Scagionato dalle accuse di tentato stupro, aggressione e comportamento coercitivo ai danni dell’ex fidanzata, Greenwood si è rilanciato alla grande in Spagna, riattirando su di sé le attenzioni delle grandi squadre. Noto l’interesse nei suoi confronti da parte della Juventus, la quale lo vede come ottimo sostituto di Federico Chiesa, ma di recente è la Lazio ad essersi mossa in maniera concreta offrendo circa 20 milioni per il suo cartellino.

Juventus, cercasi svolta sulle fasce: Greenwood e Sancho nel mirino

L’inserimento del Marsiglia potrebbe così rovinare i ‘piani’ biancocelesti, come quelli della stessa Juve che per la fascia terrebbe in considerazione pure il nome di Sancho, a proposito di Premier e Manchester United… È stato scritto che Giuntoli ha ‘bloccato’ Greenwood, una notizia che non ha trovato conferme tanto che il suo entourahe sta parlando anche con altri club, Marsiglia incluso.

Vediamo se l’OM avrà la forza o meno di affondare il colpo per il 2001 di Bradford, che ha altri due anni di contratto coi ‘Red Devils’ a fronte di uno stipendio di circa 4,7 milioni di euro lordi. L’ingaggio è alla portata della Juve come della Lazio, il difficile resta trovare una intesa con lo United, pronto a venderlo ma non a svenderlo.