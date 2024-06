“Mi sto uccidendo”: Caressa esplode dopo il gol di Zaccagni

Zaccagni regala un pareggio quasi insperato nel recupero all’Italia contro la Croazia: esplode anche la gioia di Caressa durante la telecronaca

L’Italia di Luciano Spalletti si salva all’ultimo respiro contro la Croazia e accede alla fase a eliminazione diretta di Euro 2024 dietro la Spagna nel girone B.

L’1-1 di Lipsia è firmato all’8′ di recupero dal destro a giro sotto l’incrocio del neo-entrato Zaccagni, servito alla perfezione da Calafiori. Esplode la gioia azzurra e di Spalletti in panchina, che tira un sospiro di sollievo dopo una prestazione ancora sottotono da parte di nostra Nazionale. L’Italia si salva strappando con le unghie il pass da seconda classifica del gruppo e sabato a Berlino incrocerà la Svizzera nella sfida degli ottavi di finale degli Europei in terra tedesca.

Croazia-Italia, Caressa impazzisce in telecronaca al gol di Zaccagni

Il colpo da biliardo di Zaccagni ha fatto esplodere in cabina di commento anche Fabio Caressa, protagonista come di consueto insieme a Bergomi della telecronaca su ‘Sky Sport’.

Il telecronista ha urlato talmente forte dopo la rete decisiva di Zaccachi che ha perso la voce per qualche secondo, riprendendo successivamente l’esultanza con un emblematico “Mi sto uccidendo”. Caressa in seguito ha definito l’1-1 della Nazionale azzurra come un autentico miracolo, chiudendo la telecronaca con la voce un po’ provata e dicendo: “Quanto ci fa soffrire questo pallone”. Il telecronista ha poi ritrovato la voce durante i collegamenti con lo studio e cantato inoltre l’inno italiano insieme ai tifosi azzurri.