Bufera Italia dopo la Croazia: “Rovinati dal blocco Inter”

Sospiro di sollievo al fotofinish per l’Italia che strappa il passaggio del turno pareggiando al 98′ contro la Croazia. Altra prestazione poco brillante con critiche annesse

Un bellissimo gol di Zaccagni all’ultimo respiro ha regalato 1-1 e passaggio agli ottavi all’Italia di Luciano Spalletti. La serata di Lipsia contro la Croazia è stata però ancora una volta rivedibile sul piano della performance.

Tante le critiche arrivate all’indirizzo degli azzurri, che hanno passato il girone da secondi alle spalle della Spagna, ma non senza fatica e con qualche problematica di troppo. Non può di certo bastare la rete al cardiopalma di Zaccagni, ben imbeccato dal solito ottimo Calafiori, per poter guardare con ottimismo agli ottavi.

Lo sanno bene anche i tifosi che hanno messo nel mirino sui social diversi calciatori per le loro prestazioni.

Italia agli ottavi ma critiche sui social: nel mirino il ‘blocco Inter’

Nel mirino della critica social ci è finito principalmente il ‘blocco Inter‘, composto quindi dai calciatori di Simone Inzaghi.

Da Dimarco a Darmian, passando per Frattesi, senza dimenticare Barella e Bastoni. Le critiche soprattutto su X sono piovute proprio sui giocatori di casa Inter, tanto da lanciare un hashtag dedicato:

Direi che il #bloccointer si deve svegliare… altrimenti smembriamolo — Birobiro (@Birobiro72) June 25, 2024

Ieri sera prestazione fenomenale del #bloccoInter tanto da far venire a chi la guardava un blocco Inter-stinale D’altronde quando vanno in Europa, la finale a parte, hanno sempre fatto ridere, non ci sono aiutini in Europa #CroaziaItalia #Italia #Spalletti — Broadcasters Bay Sport (@BayBroadcaster) June 25, 2024

È inutile negarlo, la partita è cambiata quando sono entrati #Chiesa #Fagioli e #Zaccagni… fatevene una ragione voi del #bloccointer #CroaziaItalia — Evil Wolverix (@wolverix78) June 25, 2024

il gruppo della nazionale è stato rovinato dal #bloccoInter (sponsor #gravina) — elon n (@lion_elion) June 24, 2024

#croita il #bloccointer funziona man mano che vengono sostituiti i giocatori dell’#inter… — francesco lapolla (@flapox) June 24, 2024