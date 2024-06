Rabiot via dalla Juventus: la comunicazione è già arrivata

Calciomercato Juventus, il rebus Rabiot continua a tenere banco in casa bianconera. La scelta non è tardata a materializzarsi

Rinforzata dall’innesto di Douglas Luiz in procinto soltanto di essere ufficializzata, la mediana della Juventus si prepara a vivere un’estate densa di profondi cambiamenti. Pur continuando a tenere calda la pista Koopmeiners, per il quale comunque l’Atalanta non è intenzionata a fare sconti, la ‘Vecchia Signora’ ha intensificato il pressing anche per Khephren Thuram.

Il revival della pista che porta al centrocampista francese del Nizza è da ascrivere anche alle difficoltà riscontrate dalla ‘Vecchia Signora’ nella trattativa per il rinnovo di Adrien Rabiot. La risposta che Giuntoli si attendeva dall’entourage della mezzala francese prima dell’inizio degli Europei non è ancora arrivata. La distanza tra la richiesta dell’entourage dell’ex Psg e la proposta messa sul piatto dalla Juventus, che non ha intenzione di distaccarsi dalle cifre percepite da Rabiot nelle ultime stagioni, non è stata ricucita. Sebbene le chances di un rinnovo del francese non siano ancora da accantonare, con il passare delle settimane la permanenza di Rabiot all’ombra della Mole è sempre più in discussione.

Calciomercato Juve, dall’Inghilterra: Rabiot nella lista delle priorità dello United

Accostato in Italia in tempi e in modi diversi al Milan e all’Inter, all’estero Rabiot ha mercato soprattutto in Premier League. Ad un passo dal vestire la maglia dello United due anni fa, il transalpino è finito nuovamente nel mirino dei Red Devils. In particolare, stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, il club inglese sarebbe pronto a far saltare il banco.

Stando a quanto riferito da Caught Offside, infatti, assieme a quelli di Kimmich e Jonathan David il nome di Rabiot figurerebbe nella lista degli acquisti considerati prioritari dal Manchester United. Alla ricerca di un calciatore box to box per puntellare il proprio reparto di centrocampo, i Red Devils confiderebbero nella situazione problematica venutasi a creare tra il calciatore e la Juventus per provare a sfruttare l’occasione e bruciare la concorrenza. Il possibile binomio Rabiot-United, dunque, rappresenterebbe una traccia da tenere assolutamente in considerazione. Staremo a vedere cosa succederà.