Colpo Juventus ad Euro 2024: blitz Giuntoli e Inter beffata

La Juventus è impegnata a completare il centrocampo, poi uno dei temi che andrà approfondito riguarda gli esterni: Giuntoli già in azione

Mentre piano piano si sta intuendo la strategia dei bianconeri per il centrocampo, con Douglas Luiz pronto a raggiungere Thiago Motta a Torino e Rabiot che col passare del tempo si allontana, gli esterni offensivi della Vecchia Signora restano ancora un’incognita. Cristiano Giuntoli, però, sta lavorando anche su quel fronte.

Come vi raccontiamo sulle pagine di Calciomercato.it da diversi mesi, il rinnovo di Federico Chiesa non ha mai preso quota e il suo addio appare sempre più probabile al momento. Iling jr andrà all’Aston Villa all’interno dell’operazione Douglas Luiz e Kostic è in uscita, ma a Thiago Motta servono diverse frecce sugli esterni. Ecco perché la dirigenza della Juventus sta effettuando delle riflessioni su Matias Soulé e, intanto, sta sondando diversi terreni per rimpolpare gli esterni. Tra i profili su cui i bianconeri hanno già chiesto informazioni, come rivelato su TvPlay, c’è anche Dan Ndoye. La sfida con l’Inter è già partita.

Inter, anche la Juve su Ndoye: il Bologna chiede 25 milioni

Protagonista della sfida contro la Germania, Dan Ndoye sta disputando un ottimo Europeo e rappresenta un profilo noto a Thiago Motta: ecco perché la Juventus ha pensato anche a lui per rinforzare gli esterni offensivi. La risposta del Bologna alla richiesta di informazioni, tuttavia, lascia pochi spiragli al momento: 25 milioni è la richiesta degli emiliani per lasciar partire Ndoye.

Sullo svizzero c’è il pressing anche dell’Inter, con Baccin che è volato in Germania per visionarlo nel match contro la Scozia e la dirigenza che ha già iniziato ad allacciare i rapporti con l’entourage del giocatore da diverso tempo. Al momento, come per la Juventus, anche per l’Inter non rappresenta una priorità: prima i nerazzurri devono riuscire a risolvere la questione Dumfries. Sicuramente a Simone Inzaghi è un profilo che piace per la sua duttilità, caratteristica molto gradita anche da Thiago Motta, ma entrambi i club sono frenati dalla prima valutazione del Bologna. Se non si abbassa la richiesta di 25 milioni, quindi, Inter e Juventus si defileranno dall’esterno offensivo svizzero.