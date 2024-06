Non solo Szczesny: la Juve ne cede un altro in Arabia

Gli affari tra la Juventus e l’Arabia Saudita potrebbero non esaurirsi con Szczesny: intermediari in azione per un’altra cessione

Da qualche anno l’Arabia Saudita è diventato un mercato con cui fare i conti, un approdo milionario per calciatori in cerca di danaro e una soluzione in uscita per club in cerca di un incastro giusto. È il caso della Juventus con Szczesny, che nelle prossime settimane raggiungerà Cristiano Ronaldo al Al Nassr, così che poi la dirigenza bianconera potrà procedere con l’annuncio di Michele Di Gregorio.

Il portiere polacco ora è impegnato con l’Europeo, anche se la sua nazionale rischia di essere eliminata già nella fase a gironi, e al termine dell’avventura si completerà tutto l’iter che lo porterà nel campionato saudita. Questa estate, però, potrebbe non essere l’unico bianconero a volare in Arabia. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, degli intermediari di mercato si starebbero muovendo per convincere Moise Kean a raggiungere il campionato saudita: non è un mistero che il classe 2000 non rientra più nei piani della Juventus ed è considerato in vendita. Ecco cosa sta succedendo.

Juve, sirene saudite per Kean: destinazione gradita al giocatore

Gli intermediari di mercato hanno già raccolto il gradimento di Kean, che non ha mostrato alcuna remora riguardo al campionato saudita. Sull’attaccante ci sono anche diversi club di Serie A, tra cui il Bologna e la Fiorentina, che hanno già chiesto informazioni e stanno valutando il suo nome insieme a diversi altri per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Per la Juventus riuscire a cedere Moise Kean significherebbe liberarsi del suo ingaggio e fare spazio in avanti per un nuovo colpo. Sappiamo, infatti, che Cristiano Giuntoli si trova a fare i conti con le cessioni: nelle prossime settimane saranno fondamentali le uscite per poi poter completare il mercato in entrata e l’addio di Kean rappresenta un passo avanti importante. L’attaccante attende la Serie A o altri club europei per valutare dei progetti sportivi che possano conquistarlo, altrimenti l’Arabia Saudita rappresenterebbe un punto di caduta molto interessante. La Juventus, in ogni caso, non ha ancora ricevuto nessuna offerta per Kean.