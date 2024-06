Fuoco e fiamme su Calhanoglu: “Ci vuole dignità sportiva” | ESCLUSIVO

Tiene banco il futuro di Calhanoglu, sul centrocampista dell’Inter arrivano a ‘Ti Amo Calciomercato’ dichiarazioni estremamente polemiche

Clima di mercato in casa Inter che si è fatto improvvisamente incandescente. Marotta e Inzaghi cercano di fare muro per il rinnovo e per la cessione di Calhanoglu, come raccontato su Calciomercato.it, ma le pretese di ingaggio del giocatore e soprattutto l’eventuale assalto del Bayern Monaco possono avere un peso nel suo futuro.

Del tema abbiamo parlato a ‘Ti Amo Calciomercato’, su ‘Tv Play’, con l’agente FIFA Dino Zampacorta. Il quale non ha usato mezzi termini, stigmatizzando l’atteggiamento del centrocampista: “Calhanoglu via a 60-70 milioni? Gli noleggerei proprio un aereo e poi glielo lascerei a quelle cifre – ha dichiarato – Non scordiamoci che ha fatto lo stesso giochetto al Milan, che gli aveva offerto un rinnovo al doppio, eppure lì era diventato quello che è. Se questi giocatori mettono in discussione la continuità in un club per 500mila euro o un milione, io li manderei subito via, a calci in c…, senza nemmeno bisogno di trattare. Sette milioni per un centrocampista sono tanti, già avrei avuto qualcosa da dire sui 9 di Lautaro Martinez. Calhanoglu ha rifatto il contratto pochissimo tempo fa e ora chiede di più perché ha visto il rinnovo di Lautaro. Ci vuole una dignità sportiva, lui è una persona squisita e brava in privato, io parlo solo di sport. Non puoi baciare le maglie e fare le feste qui e poi andartene a Monaco. Vinci un altro campionato e poi vai a bussare alla porta”.