Damiani (intermediario Agoume): “Sicuramente andrà via dall’Inter” | VIDEO CM.IT

Le dichiarazioni di Oscar Damiani, intermediario di Agoume, dopo l’incontro in viale della Liberazione con la dirigenza dell’Inter

Le parole dell’intermediario Oscar Damiani, all’uscita dalla sede dell’Inter, dopo il summit con la dirigenza nerazzurra per Lucien Agoume dov’era presente anche l’agente del giocatore Niang. Il club campione d’Italia cerca una nuova sistemazione per il centrocampista francese classe 2002, non riscattato dal Siviglia.

“Com’è andata? Sempre bene. Vediamo, è stata solo una visita di cortesia. Dovete chiedere al procuratore… Non ci sono trattative e oggi non posso dire niente. Sicuramente non resterà all’Inter, andrà a giocare. Si vedrà”.

Sull’interesse di Juventus e Inter per Khephren Thuram, con Damiani che in passato ha curato la procura del papà Lilian.

“Se Khephren è pronto per la Serie A? Conosco bene soprattutto suo papà (ride, ndr). È un ottimo giocatore, in gamba e intelligente. Sono entrambi bravi i fratelli Thuram. Se può raggiungere Marcus a Milano? Può fare a caso di tutte le squadre, non solo dell’Inter, perché è forte”.