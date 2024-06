Croazia-Italia, Modric segna e i tifosi croati lanciano di tutto: la reazione di Dimarco e Raspadori

Al gol di Luka Modric, i tifosi croati hanno lanciato di tutto mettendo anche a repentaglio l’incolumità di tifosi e giornalisti

DA LIPSIA – Lo spavento, la gioia poi di nuovo il baratro a un passo. Donnarumma non basta con i suoi miracoli a evitare il gol del vantaggio della squadra di Dalic con Luka Modric, colpevole pochi secondi prima di aver sbagliato un calcio di rigore pesantissimo.

Ma la Croazia poi ha preso in mano la situazione e con personalità è andata subito a cercare di nuovo il vantaggio, trovandolo appunto con lo stesso fenomeno del Real Madrid. A quel punto è letteralmente esplosa la gioia dei tifosi croati, che hanno cominciato a lanciare di tutto verso il campo e non solo. Bottiglie di plastica, bicchieri vuoti ma anche pieni. Anche verso la tribuna stampa, come già accaduto durante il primo tempo, sono arrivati dagli anelli superiori parecchi oggetti che da lunga distanza costituivano un pericolo per l’incolumità di chi sedeva nelle file sottostanti, giornalisti compresi. Anche dalla curva croata è piovuto un po’ di tutto verso il campo, tanto che prima della ripresa del gioco Dimarco e Raspadori si sono dovuti dedicare a sgombrare il terreno di gioco che era diventata quasi una discarica di bicchieri e altri oggetti.