Zirkzee tra Milan e Manchester United, la bocciatura: “Sconcertante”

Joshua Zirkzee è uno dei nomi caldi del mercato: piace al Milan, ma anche al Manchester United, arriva però la bocciatura

Joshua Zirkzee è il nome cerchiato in rosso da tempo nel taccuino della dirigenza del Milan. I rossoneri hanno scelto l’olandese come nuovo bomber e stanno portando avanti ormai da tempo la trattativa.

Detto sì alla clausola da 40 milioni da versare al Bologna, così come trovato l’accordo per un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione, il problema resta la richiesta di commissioni da parte dell’agente dell’attaccante sulla quale non si trova la quadra. Una soluzione potrebbe essere l’acquisto da parte del Milan anche di Jordan Zirkzee, fratello minore del calciatore del Bologna.

La situazione di empasse favorisce il possibile inserimento di altri club: la Juventus in Italia è un’altra società a cui piace Zirkzee, mentre in Premier League sono Arsenal e soprattutto Manchester United a pensarci.

Calciomercato Milan, bocciato Zirkzee: “Sconcertante”

I Red Devils sono dati molto forti sul calciatore, anche se c’è chi crede che l’olandese non sia il profilo giusto per la squadra di ten Hag.

L’ex Manchester United Yorke parlando a ‘Metro’ boccia in maniera pesante l’eventuale acquisto di Zirkzee da parte del club inglese: “Nomi come Zirkzee per il Manchester United sono sconcertanti – il giudizio dell’ex calciatore -. Hanno bisogno di un giocatore che possa sicuramente segnare gol e che sappia giocare in Premier League”.

In particolare Yorke andrebbe più su un calciatore di esperienza: “Perché avresti bisogno di un 23enne quando hai già Hojlund che ha 21 anni. Ten Hag ha bisogno di un uomo di esperienza in attacco”. Un parere netto che, dovesse essere lo stesso dello United, potrebbe rappresentare un via libera per il Milan.