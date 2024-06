Croazia-Italia, Spalletti perde un titolare: verso il forfait per la sfida decisiva

Brutte notizie per il ct dell’Italia Spalletti che in questi due giorni ha dovuto registrare l’indisponibilità di Federico Dimarco per una botta al polpaccio. Striscione dei tifosi



DA ISERLOHN – In questi casi si dice ‘Piove sul bagnato’. Luciano Spalletti ha condotto l’allenamento dell’antivigilia di Croazia-Italia dovendo fare a meno di uno dei titolari delle prime due partite dell’Europeo contro Albania e Spagna. Nella prima seduta al completo dopo lo scarico di ieri, non era in gruppo Federico Dimarco che contro la Spagna ha preso una botta al polpaccio, ieri era ancora dolorante ed è rimasto a riposo.

Oggi invece l’esterno dell’Inter ha svolto terapie e una parte di lavoro in regime differenziato. Non è ancora da considerare totalmente out, ma alla sfida con la Croazia mancano due giorni, troppo poco per pensare a un recupero e soprattutto a una maglia da titolare. Al massimo Spalletti potrà averlo per la panchina. Non a caso il ct ha provato più di una volta Darmian sulla sinistra nel 4-2-3-1, immaginando di non poter contare sull’ex Verona. Oltre al 34enne l’alternativa è l’inserimento di Cambiaso al suo posto o la difesa a tre con lo stesso Cambiaso oppure Chiesa sul lato mancino. In serata l’aggiornamento arriva direttamente dalla Nazionale: “Il difensore Federico Dimarco ha svolto quest’oggi un allenamento differenziato per smaltire i postumi di un trauma contusivo alla gamba destra occorso durante la gara contro la Spagna. Il calciatore verrà valutato giorno per giorno”.

A due giorni dalla partita con la Croazia anche i tifosi hanno voluto far sentire il loro calore alla squadra ‘invadendo’ Casa Azzurri’: “Succede solo a chi ci crede. Noi ci crediamo!!!!”, recitava lo striscione esposto.