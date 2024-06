Rabiot semina il caos, errore imperdonabile: lo hanno già ‘mandato via’

Nel corso del primo tempo di Olanda-Francia Adrien Rabiot non è riuscito ad incidere: la presa di posizione non è tardata ad arrivare

Nonostante i ritmi molto alti che hanno portato ad azioni importanti da ambo le parti, il primo tempo di Olanda-Francia si è chiuso a reti bianche. La creatività mostrata dalla cintola in su dalle due compagini è stata infatti anestetizzata da alcuni errori piuttosto evidenti.

Non esaltante, fino a questo momento, la prestazione di Adrien Rabiot. Piuttosto compassato, il centrocampista francese non è riuscito a dare ritmo alla manovra dei ‘Galletti’. A cavallo della mezz’ora poi, messo praticamente davanti alla porta da un illuminante passaggio filtrante, Rabiot ha preferito servire Griezmann che, tutto da solo nel cuore dell’area di rigore, non è riuscito a trovare la coordinazione per battere a rete.

Olanda-Francia, Rabiot non convince: piovono critiche sui social

Sebbene il grosso delle responsabilità vada ascritto all’errore de “Le petit diable”, non pochi utenti sui social hanno fatto notare la mancanza di mordente di Rabiot, che avrebbe potuto calciare direttamente a rete.

A tal proposito, non sono pochi i commenti di questo tenore con cui alcuni tifosi hanno esternato il loro dissenso per la prova di Rabiot, criticandone non poche scelte. Ecco una rapida carrellata:

Rabiot non ha minimamente le caratteristiche da regista. Ma per nulla proprio. — Quercia nerazzurra ⭐⭐ (@ilquercione) June 21, 2024

rabiot qui tire pas jsjsjs — ◦ (@9DuSbah) June 21, 2024

I’ve never understood Rabiot’s game — The Don (@TheDon0147) June 21, 2024

Rabiot al posto di Chala manco nei peggiori incubi — John Smith ⭐⭐ (@jsmithmillenial) June 21, 2024

uno dei motivi per i quali rabiot non è rimasto al psg è proprio perché non voleva più fare il mediano — Lord (@_fr1o) June 21, 2024