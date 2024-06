DIRETTA Euro 2024, Olanda-Francia 0-0: Griezmann si divora una clamorosa occasione! – LIVE

Il programma odierno di Euro 2024 si chiude con Olanda-Francia, big match che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Dopo Spagna-Italia, il palinsesto di Euro 2024 prevede un altro big match da non perdere: Olanda-Francia. Vittoriose entrambe di misura nella gara d’esordio, le due squadre si giocano il primato in classifica nel Girone D. Dopo lo spavento subito contro l’Austria, Kylian Mbappé ha deciso di non operarsi al setto nasale e di indossare una mascherina protettiva per il resto del torneo, ma i dubbi su questa sera sono stati sciolti solo all’ultimo.

Didier Deschamps affronta questa sfida con i favori della statistica, visto che i transalpini hanno vinto sette degli ultimi scontri diretti, compresi gli ultimi due nel girone di qualificazione (4-0 e 2-1). Ronald Koeman, dal canto suo, è convinto di avere tutti i mezzi per invertire la rotta decente e per compiere un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale e verso la conquista del primo posto nel Girone D. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida di Lipsia.

Formazioni ufficiali Olanda-Francia

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, de Vrij, Van Dijk, Akè; Schouten, Simons, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo. CT. Koeman

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Tchouameni, Kanté; Dembélé, Rabiot, Griezmann; Thuram. CT. Deschamps

CLASSIFICA GIRONE D: Olanda, Francia e Austria* 3 punti; Polonia* 0

*una partita in più