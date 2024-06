Bufera su Chiesa e Vlahovic, c’entra Allegri. L’attacco ai due attaccanti della Juventus dopo le prime partite di Euro 2024

È stata una giornata da dimenticare ad Euro 2024 per i due big bianconeri, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Il bomber serbo è stato sostituito intorno all’ora di gioco in Slovenia-Serbia, rimanendo ancora a secco di gol. La rete allo scadere che ha salvato la Nazionale è arrivata dal suo sostituto, il rossonero Jovic. Stessa sorte per Chiesa, sostituito intorno al 60′, ma con un risultato diverso. Non c’è stata storia fra Spagna ed Italia, con l’attaccante chiacchierato sul mercato tra i più deludenti tra le fila degli Azzurri.

Fabio Ravezzani, direttore di ‘TeleLombardia’, ha tuonato su ‘X’: “Segnalo che, senza Allegri, Chiesa e Vlahovic stanno facendo sfracelli…“. Il riferimento, piuttosto chiaro, è alle critiche riservate durante l’ultima stagione ad Allegri per il rendimento dei due. Entrambi sono ancora a secco dopo quattro partite ad Euro 2024.