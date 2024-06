Baggio rapinato e ferito, terrore nella notte di Spagna-Italia: cos’è successo

Baggio rapinato e ferito alla testa, terrore in casa nella notte di Spagna-Italia. Ecco che cosa è successo

Sono state ore di grande paura e terrore per Roberto Baggio e la sua famiglia, proprio nella notte di Spagna-Italia.

Come riportato questa mattina dal ‘Corriere del Veneto’, Baggio e la sua famiglia sono stati aggrediti, picchiati e rapinati in casa da un gruppo di malviventi che ha fatto irruzione nella villa ad Altavilla Vicentina. La leggenda azzurra ha provato anche a difendersi, ma stando alle prime ricostruzioni uno degli assalitori lo avrebbe colpito e ferito alla testa con il calcio di una pistola. Dopo la breve colluttazione sarebbe stato rinchiuso in una stanza con i familiari per circa un’ora.

Paura per Baggio: le condizioni dell’ex calciatore

I malviventi avrebbero ripulito l’abitazione, anche se non è ancora possibile quantificare l’ammontare del bottino.

Ancora sotto choc, Baggio è stato poi trasferito al Pronto Soccorso di Arzignano a causa della ferita alla testa. Gli sono stati applicati alcuni punti di sutura all’altezza della fronte. Senza conseguenze fisiche, invece, gli altri familiari.