Spalletti applaude la Spagna e ammette: “La chiave del problema è questa”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport al triplice fischio di Italia-Spagna, Luciano Spalletti ha così commentato la sconfitta degli Azzurri contro le ‘Furie Rosse’

Sebbene il risultato reciti soltanto 1-0, il divario tra Spagna ed Italia è apparso molto più evidente. A decidere la sfida è stato alla fine l’autogol di Calafiori, ma la sensazione di costante superiorità offerta dalle ‘Furie Rosse’ non può essere trascurata. Nel post partita di questo, e di tanto altro, ha parlato il CT Luciano Spalletti ai microfoni di Rai Sport. Di seguito le sue parole:

“La differenza l’ha fatta la freschezza. Loro erano più freschi di noi. Abbiamo fatto delle letture ritardate. Si poteva fare qualcosa di diverso? La chiave del problema è sempre la stessa. Eravamo sotto livello per reazione, per accompagnare e per ritornare sui retropassaggi a guadagnare le posizioni basse. Erano più freschi di noi e ci hanno creato problemi dal punto di vista delle velocità di scelta, si è visto. Quando sono stati inseriti 3-4 calciatori più freschi siamo stati più intensi, abbiamo recuperato più palloni alti e abbiamo creato delle situazioni che ci potevano portare anche a pareggiarla all’ultimo. Ma loro sono stati troppo più forti di noi e hanno meritato di vincere“.

PRESSIONE CONTRO LA CROAZIA – “Dipende da come ci si arriverà. La differenza la facciamo sempre noi con le possibilità di scelta che abbiamo di giocare la palla. Se non abbiamo scelte, diventa difficile”.