Roma, non solo Chiesa: doppio addio alla Juventus

Non solo il sogno Chiesa in casa Roma, possibile doppio addio alla Juventus. L’indizio e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, la Roma continua a lavorare al grande colpo Chiesa dalla Juventus. La scorsa settimana il club giallorosso ha incontrato l’agente dell’attaccante Fali Ramadani.

La Roma è in agguato per Chiesa, che appare affascinato dalla possibilità di trasferirsi nella Capitale. Con il rinnovo con la Juventus che non è mai stato un’urgenza, l’ipotesi giallorossa si sta materializzando per l’attaccante. I contatti con De Rossi, che stima molto il giocatore, vanno avanti da diverso tempo. La pista si fa sempre più concreta, come confermano anche i bookmakers.

Roma-Chiesa, nel mirino anche Kostic dalla Juventus

L’ipotesi Chiesa-Roma è sempre più concreta per gli esperti di Snai, che quotano a 2,75 il passaggio dell’esterno della Juve nella Capitale. Seguono l’ex bianconero Alvaro Morata, offerto a 4 su Sisal, e Mateo Retegui, proposto a quota 5.

Come riferito da ‘Agipronews’, inoltre, per gli esterni gli occhi sono puntati su Raul Bellanova e Giovanni Di Lorenzo, entrambi dati a 3,50. Nel mirino dei giallorossi ci sarebbe un altro bianconero: Filip Kostic, obiettivo per la fascia sinistra, vale 5 volte la posta. Inizia a prendere forma la nuova Roma di Daniele De Rossi.