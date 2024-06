Milan e Juventus beffate entrambe per Zirkzee: l’annuncio | ESCLUSIVO

Rimane caldissimo il nome di Zirkzee sul mercato, Milan e Juventus rischiano entrambe la beffa per l’olandese: spunta il terzo incomodo

Joshua Zirkzee, dopo il campionato di alto livello condotto con il Bologna, è uno dei nomi maggiormente attenzionati sul mercato italiano e non solo. Situazione ancora intricata per l’attaccante olandese, che il Milan vorrebbe accaparrarsi, ma con non poche difficoltà.

Non si trova un punto di incontro tra i rossoneri e l’entourage del centravanti, per la nota questione delle commissioni. Come raccontato anche sulle pagine di Calciomercato.it, il Milan deve guardarsi dalla Juventus per Zirkzee. Ma occhio all’inserimento di altre squadre, di cui ha parlato l’agente FIFA Giocondo Martorelli a ‘Ti Amo Calciomercato’ su ‘TV Play’.

Secondo Martorelli, “dal punto di vista tecnico-tattico il Milan sarebbe la squadra perfetta per Zirkzee, più della Juventus. Certo, se piace a una squadra inglese non c’è speranza. Ma non escludiamo comunque il Napoli“. Sulla situazione del club azzurro, ha spiegato: “Al momento non ci sono offerte interessanti per Osimhen, per quanto riguarda i suoi possibili sostituti aspetterei a parlare di Lukaku, che rimane comunque uno degli obiettivi principali”.