Italia-Spagna diventa rovente: Spalletti contro De La Fuente, cosa è successo

Gara molto intensa quella tra Italia e Spagna: le furie rosse più propositive e azzurri in difficoltà, botta e risposta tra Spalletti e De La Fuente

Ritmi sostenuti e grande agonismo in Italia-Spagna. I primi 45 minuti della sfida ha visto le Furie rosse dominare il gioco e rendersi pericolose in più occasioni, con Donnarumma bravo a salvare la porta degli azzurri.

Un primo tempo caratterizzato anche da qualche polemica contro il direttore di gara: ammonito per proteste Donnarumma, capitano dell’Italia, così come Rodri per lo stesso motivo. Una tensione che ha toccato anche le panchine con un botta e risposta piccato tra i due commissari tecnici, De La Fuente da un lato e Spalletti dall’altro.

In particolare il ct spagnolo ha protesto contro il direttore di gara, chiedendo provvedimenti disciplinari per i ripetuti falli – a suo dire – dei calciatori dell’Italia. Una protesta che non è andata giù a Spalletti che ha risposto a muso duro al collega. Una situazione che ha surriscaldato gli animi tra i due allenatori, tanto che è dovuto intervenire il quarto uomo per tranquillizzare gli animi.

Italia-Spagna, Spalletti furioso con l’arbitro

Lo stesso Spalletti a metà primo tempo se l’era presa in maniera veemente con il direttore di gara Vincic per un fallo chiamato a Calafiori. Una scelta che il ct azzurro non ha gradito e lo ha dimostrato con le sue lamentele dalla panchina.

L’allenatore italiano non ha comunque gradito neanche la prestazione della squadra e nell’intervallo proverà a trovare i correttivi giusti per dare maggior sicurezza alla retroguardia italiana e provare a far male alla difesa spagnola.