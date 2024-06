Italia fuori da Euro 2024, occhio al ‘biscotto’: la Spagna può eliminarci

L’Italia deve conquistare la qualificazione contro la Croazia, ma c’è anche il rischio di essere vittima del ‘biscotto’: la Spagna può decidere il nostro destino

Dipende da noi, soltanto da noi. Dopo la sconfitta contro la Spagna, l’Italia è ancora padrone del proprio destino. Non perdere significherebbe mettere al sicuro la qualificazione, ma gli azzurri visti stasera non lasciano tranquilli.

Contro la Croazia servirà una prestazione nettamente diversa perché perdere significherebbe ritrovarsi a fare i conti per il terzo posto e a dipendere dagli altri. Dalla Spagna, ad esempio, che perdendo contro l’Albania potrebbe sbatterci fuori da Euro 2024 e farci chiudere il girone al quarto posto.

I conti sono presto fatti: in caso di eventuale sconfitta contro la Croazia, gli azzurri finirebbero il girone a tre punti. Se la Spagna dovesse perdere, anche l’Albania ci scavalcherebbe rendendo inutile anche i conti per le migliori terze. Uno spettro che Spalletti e i suoi uomini non vogliono nemmeno prendere in considerazione.

Italia, rischio biscotto ad Euro 2024: occhio a Spagna-Albania

La possibilità però c’è, soprattutto perché affronteremo una Croazia preda della disperazione: Modric e compagni non avranno altra strada che vincere per continuare il loro Europeo e gli azzurri dovranno fare il massimo per tenere testa e portare a casa un risultato utile.

In caso contrario, ecco la possibilità di biscotto con la Spagna protagonista: le Furie Rosse, già certe della qualificazione e del primo posto del girone, perdendo contro l’Albania ci butterebbero fuori da Euro 2024, lasciandoci al quarto posto nel nostro raggruppamento.

Classifica Girone B: Spagna 6, Italia 3, Albania e Croazia 1

Ultima giornata: Spagna-Albania e Italia-Croazia (lunedì ore 21)