Chiesa ha fatto la sua scelta, è arrivato il messaggio a Giuntoli

Federico Chiesa ha già fatto sapere a Giuntoli la sua scelta: è la sua prima opzione, la Juventus è avvisata

Con la trattativa per Douglas Luiz che può sbloccarsi grazie a Barrenechea, la Juventus continua a lavorare su alcuni nodi importanti.

Giuntoli è chiamato a definire la posizione di alcuni dei big della rosa bianconera, Rabiot su tutti. Dal francese si attende una risposta sul contratto da 7,5 milioni a stagione per prolungare l’accordo in scadenza tra dieci giorni. Ma c’è un altro rinnovo che preme e si tratta di quello di Federico Chiesa.

Come raccontato da Calciomercato.it, l’attaccante non ha fretta di rinnovare il suo accordo con la Juventus e si guarda intorno. La scorsa settimana è andato in scena un incontro tra il suo agente, Fali Ramadani, e la Roma, una delle possibili destinazioni dell’ex Fiorentina. Sulle sue tracce anche Milan, Napoli e il Bayern Monaco che sarebbe tornato a pensare a lui per la prossima stagione. Ora emerge però un colloquio con Giuntoli che – se confermato – potrebbe cambiare le carte in tavola.

Juventus, Chiesa vuole il rinnovo: le ultime

A parlare della situazione Chiesa e delle presunte novità sull’attaccante bianconero è Luca Momblano a ‘Juventibus’.

Il giornalista nel suo intervento ha svelto un messaggio che il calciatore avrebbe fatto arrivare alla società, tramite il suo agente. “Chiesa ha ribadito a Giuntoli in persona, tramite Ramadani, – le sue dichiarazioni – la sua prima opzione: trovare un’intesa con la Juventus con un adeguamento dello stipendio anche minimo. Allora potrebbe trovarsi la strada per una sua permanenza. Un po’ presto per dirlo”. Pista rinnovo comunque da non escludere, con il post Europeo che si rivelerà decisivo per il futuro di Chiesa.