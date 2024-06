Arriva gratis dalla Liga in Serie A: ormai hanno deciso

Diversi giocatori si stanno svincolando dalla Liga spagnola e possono sbarcare in Serie A: ecco il giocatore prescelto

Cresce l’attesa per domani, quando l’Italia di Spalletti, a Euro 2024, sarà opposta alla Spagna. Un incrocio che si verifica per la quinta volta consecutiva in una fase finale di un Europeo e che si annuncia fondamentale per gli equilibri del girone. Ma gli intrecci non finiscono qui.

Si guarda ovviamente al mercato, l’altro motivo di grande interesse calcisticamente parlando in questa fase. In questo senso, ci sono diversi giocatori che si stanno svincolando da club della Liga iberica e che farebbero davvero gola ai club di Serie A.

La redazione di Calciomercato.it, con il suo consueto sondaggio quotidiano sul suo canale ‘X’, ha chiesto ai propri utenti quale sarebbe il giocatore più interessante da vedere nel nostro campionato. Sondaggio vinto da Memphis Depay, con il 45% delle preferenze. Più staccati gli altri giocatori proposti, ossia Hermoso (27,5%), Nacho (15%) e Sergio Ramos (12,5%).