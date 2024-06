Addio senza rinnovo: subito da Mourinho, Inter spiazzata

Lo Special One è pronto a piazzare il colpo per il suo Fenerbahce e sorprendere il club nerazzurro

Scintille di mercato tra José Mourinho e l’Inter. L’allenatore portoghese, dopo l’addio dello scorso inverno alla Roma, si è rimesso in sella da pochi giorni accettando una nuova avventura in Turchia. Il tecnico, alla ricerca di nuovi stimoli, è stato convinto dalla proposta del Fenerbahce che dopo una stagione sfortunata per molti aspetti ha intenzione di tornare a trionfare il prima possibile.

Al portoghese è stato ovviamente garantito un mercato all’altezza delle sue ambizioni e di quelle condivise dal club. Considerata la grande conoscenza del campionato italiano, non è escluso che Mourinho possa guardare proprio alla Serie A per rinforzare il proprio organico. Ma non solo, perché anche dalla Premier League potrebbero presentarsi delle ghiotte opportunità in uscita. Tra queste, un possibile profilo sul quale lo Special One è pronto a scommettere dopo averlo già allenato, è quello di Victor Lindelof.

Il centrale svedese è in uscita dal Manchester United ad un anno dalla scadenza del contratto. Stando a quanto riportato da ‘CaughtOffside’, il Fenerbahce avrebbe già chiesto informazioni al suo entourage. Contatti che anche l’Inter avrebbe avanzato con il suo agente, nel tentativo di poter sondare il terreno per averlo solamente la prossima estate a costo zero. Difficilmente, infatti, i ‘Red Devils’ lasceranno partire il difensore con un anno di anticipo senza intavolare una vera e propria trattativa.

Calciomercato Inter, il Fenerbahce vuole subito Lindelof

Secondo i tabloid inglesi, lo stesso Fenerbahce avrebbe chiesto al Manchester United di liberare subito Lindelof per averlo gratis.

Da parte degli inglesi, invece, è stata formulata una richiesta per la cessione immediata da circa 8-10 milioni di euro. Qualora la società turca decidesse di versare la somma allo United, il trasferimento verrebbe così anticipato a questa sessione infrangendo le speranze dell’Inter. Il club nerazzurro, a fronte dei contratti di Acerbi e de Vrij in scadenza nel 2025, non sembra infatti avere particolare interesse a sfidare il Fenerbahce a suon di milioni in questo momento per l’esperto difensore svedese.