Leao, un’altra stoccata: lo hanno detto in diretta

Arriva un’altra pesante critica a Rafa Leao, dopo l’ennesima prestazione non convincente: le dichiarazioni sul portoghese

A fatica, il Portogallo è riuscito a conquistare i primi tre punti a Euro 2024 con la Repubblica Ceca, rimontando nel finale ed evitando un passo falso che avrebbe potuto pesare nell’economia del suo girone. Ma è stata una serata con luci e ombre per i lusitani, specialmente per quanto riguarda Rafa Leao.

Ancora una volta, come gli è accaduto non di rado, Leao ha acceso la luce solo a intermittenza, sparendo gradualmente dai radar della partita e venendo sostituito dopo lo svantaggio dei suoi. Una prestazione che ha acceso ancora una volta il dibattito sulle sue effettive doti e sulla sua mancanza di continuità. Stigmatizzata, negli studi di ‘Sky Sport’, da Alessandro Costacurta, che non ha usato parole tenere nei suoi confronti: “Leao non è stato brillantissimo, ha grandi doti nel saltare l’uomo ma deve migliorare tanto nell’ultima scelta – ha spiegato – Accende la luce ma non concretizza. Può crescere sotto questo aspetto, ma può farlo solo allenandosi”. Dunque, l’attaccante viene richiamato a una maggiore concentrazione in allenamento, oltre che in partita.