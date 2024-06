Inter, rispunta Icardi: che intreccio in attacco

Rispunta il nome di Icardi per il calciomercato estivo. Intreccio in attacco che riguarda anche l’Inter: tutti i dettagli

Anche l’Inter campione d’Italia si sta muovendo sul calciomercato in vista della prossima stagione. Come raccontato da Calciomercato.it, il club nerazzurro è in chiusura per l’erede di Sommer, Josep Martinez.

L’Inter ha affondato il colpo per il portiere del Genoa dopo il tramonto della pista Bento. La trattativa col Genoa procede spedita verso la chiusura, che sarà intorno ai 15 milioni di euro con l’inserimento di una contropartita tecnica. Nel frattempo la dirigenza nerazzurra è al lavoro anche sul fronte uscite. Uno dei nomi più chiacchierati è quello di Marko Arnautovic, attualmente impegnato ad Euro 2024 con l’Austria. Sull’attaccante ci sono vari interessamenti, l’ultimo quello dell’Arabia Saudita.

Calciomercato Inter, intreccio Arnautovic-Icardi: i dettagli

La Saudi Pro League può essere una delle destinazione più plausibili per il 35enne. Insieme alla Turchia. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il Galatasaray, se dovesse perdere Icardi, potrebbe fare un tentativo anche per l’esperto attaccante dell’Inter.

L’ex capitano nerazzurro si è rilanciato al Gala e potrebbe essere tentato dal ritorno in un top campionato europeo. Arnautovic, invece, è sempre in bilico in casa nerazzurra e tra i possibili partenti, quindi appetibile per la big turca. Staremo a vedere.