Euro 2024, l’Albania frena la Croazia: come l’Italia può qualificarsi agli ottavi di finale e chi può incontrare

Le combinazioni che servono all’Italia per qualificarsi agli ottavi di finale di Euro 2024 dopo il pareggio tra Croazia e Albania

DA DORTMUND – L’Albania, dopo aver rischiato di pareggiare contro l’Italia nel finale, offre la sorpresa di giornata fermando la Croazia nel recupero. E ha cambiato radicalmente le dinamiche del gruppo B, quello dell’Italia. Non solo in campo, ma anche e soprattutto nei ‘giochi’ per la qualificazione. Per accedere agli ottavi di finale serve il primo o il secondo posto, oppure il terzo a patto che ce ne siano due peggiori come punteggio e differenza reti.

Prima di Spagna-Italia, la situazione del girone degli Azzurri è favorevole perché la squadra di Spalletti è seconda dietro quella di De La Fuente per una differenza reti peggiore (la Spagna ha vinto 3-0 la prima partita, l’Italia 2-1). Alle loro spalle con una partita in meno ci sono appunto Albania e Croazia con un punto in due gare, quello appunto di stasera. Questo vuol dire che l’Italia con una vittoria domani sarebbe già qualificata agli ottavi e sicura del primo posto, per cui sulla carta con un accoppiamento più morbido. In caso di pareggio, invece, agli Azzurri per essere sicuri almeno del secondo posto basterebbe un pareggio nell’ultima con la Croazia. Anche se l’Albania dovesse vincere con la Spagna e agganciare l’Italia a 4, infatti, la squadra di Spalletti è avanti nello scontro diretto. Con un punto contro le Furie Rosse, in ogni caso, le probabilità di passare agli ottavi sarebbero altissime se non pressoché certe. A dirlo è la matematica, la logica e anche la storia.

Euro 2024, le combinazioni per l’Italia agli ottavi di finale e le possibili avversarie

Simile sarebbe la situazione se l’Italia dovesse uscire sconfitta contro Morata e compagni: nell’ultima partita basterebbe infatti comunque un pareggio contro la Croazia per passare da secondi in classifica In caso di due sconfitte, invece, la questione si complicherebbe parecchio. Ma anche con zero punti in due partite e due ko magari di misura, tre punti potrebbero garantire in ogni caso l’accesso agli ottavi.

Ma servirebbe comunque aspettare le altre partite. In caso di primo posto l’ottavo di finale sarebbe in programma il 30 giugno a Colonia (ore 21) contro una terza classificata tra i gruppi A, D, E e F ovvero quelli di Germania,Francia, Belgio e Portogallo. In caso di seconda piazza match il 29 giugno a Berlino (ore 18) contro la seconda del gruppo A che ad ora è la Svizzera. In caso di terzo posto, invece, ottavo 1 o 2 luglio contro una prima classifica che può essere il Portogallo (o Turchia) o ad ora Romania/Slovacchia visto che il Belgio ha perso la prima. Ma lì serviranno calcoli e attesa. In ogni caso la situazione per l’Italia resta molto positiva dopo la partita con l’Albania e il pari di oggi.