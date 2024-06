Ehmann, possibile futuro in Italia: è nei radar del Cesena

Difensore centrale e terzino destro, Ehmann viene da una buona stagione allo Stal Mielec al quale è legato fino a giugno 2025

Ha mercato anche in Italia Marco Ehmann, difensore centrale e terzino destro da un anno allo Stal Mielec. Nato in Germania, ma in possesso anche di passaporto rumeno, il classe 2000 viene da una buona stagione (19 presenze per complessivi 1.453′) nell’Ekstraklasa, il massimo campionato polacco.

Stando alle ultime indiscrezioni, Ehmann è finito nei radar pure del neopromosso Cesena. Per il club romagnolo, ancora a caccia del sostituto di mister Toscano (Mignani in pole dopo che D’Aversa ha scelto l’Empoli), il 23enne potrebbe essere un rinforzo importante per il ritorno in Serie B. Alto 189cm, il difensore cresciuto nel Borussia Dortmund vanta però estimatori anche all’estero. Il suo contratto col Mielec scade a giugno 2025