Vittoria con il minimo sforzo, un autogol lancia la Francia

La Francia batte 1-0 l’Austria al debutto ad Euro 2024: è l’autogol di Wober a lanciare la Nazionale di Deschamps

Massimo risultato con il minimo sforzo. La Francia conquista i primi tre punti di Euro 2024 contro l’Austria, al termine di una partita che i transalpini hanno quasi sempre avuto in controllo, pur non accelerando in maniera decisiva quasi mai.

Un dominio nel possesso palla che però non ha portato a grandissime palle gol, tanto che la Nazionale di Deschamps ha avuto bisogno di un autogol per rompere l’equilibrio. L’autorete di Wober è arrivata al 38′, due minuti dopo una grandissima palla gol a favore degli austriaci. È Sabitzer che libera Baumgartner solo davanti a Maignan: il centrocampista del Lipsia però non riesce ad angolare, né ad alzare la palla e consente al portiere del Milan di deviare la conclusione.

Gol sbagliato, gol subito ed ecco la legge del calcio che non perdona: Mbappe se ne va sulla destra e mette dentro. Wober prova l’anticipo di testa, ma devia nella sua porta: è il gol che deciderà la partita.

Austria-Francia 0-1: decide l’autorete di Wober, la classifica

Nella ripresa il copione è sempre lo stesso: la Francia controlla palla senza però mai affondare seriamente.

Lo fa in avvio con Mbappe che davanti alla porta avversaria sbaglia clamorosamente. Con il passare dei minuti, i transalpini lasciano il campo all’Austria che non riesce però quasi mai a rendersi veramente pericolosa. Nel finale, infortunio al naso per Mbappe che esce sanguinante. Finisce così 1-0 per la Francia che conquista tre punti senza grossa fatica.

AUSTRIA-FRANCIA 0-1: 38′ Wober aut. (F)

Classifica Girone D: Olanda 3, Francia 3, Polonia 0, Austria 0