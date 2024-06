Juve, Morata torna con lo scambio: “Se ne sta parlando”

“Morata si è proposto”: Giuntoli potrebbe riportarlo alla Juventus per rimpiazzare Moise Kean, destinato alla cessione

Morata si è messo di nuovo sul mercato con l’improvviso sfodo a ‘El Larguero’. “Se vedo che l’Atletico vuole prendere otto attaccanti, ho l’impressione di non essere la priorità del club – ha detto lo spagnolo – Faccio 32 anni a ottobre, non posso rimanere a Madrid per non giocare”.

Indiscrezioni delle ultime ore rilanciano le piste Roma e Juventus per Morata. Del resto lui ha parlato di trasferimento all’estero: “La cosa più semplice per me sarebbe giocare fuori dalla Spagna”. Il classe ’92 ha un contratto fino a giugno 2026 da circa 5 milioni netti. Per la Roma potrebbe essere un’interessante opportunità, del resto De Rossi è a caccia di un attaccante abile a giocare con la squadra proprio come il madrileno. La cui preferenza, però, rimarrebbe Torino, ovvero la Juventus. A proposito dei bianconeri, in queste ore è emersa una clamorosa possibilità di scambio tra i bianconeri e l’Atletico.

Su X, Edoardo Mecca parla di un do ut des tra i due club: Morata alla corte di Thiago Motta e un esubero del club di Exor alla corte di Simeone. Parliamo di Filip Kostic, ad oggi fuori dai piani della società. “Ipotesi scambio Kostic-Morata – scrive Mecca su X – Alvaro si è proposto e se ne sta parlando“. Giuntoli potrebbe ragionare sul ritorno dello spagnolo come sostituto di Moise Kean, che sicuramente andrà via essendo in scadenza tra un anno. Il classe 2000 fu a un passo proprio dai ‘Colchoneros’ nello scorso mercato di gennaio. L’Atletico lo bocciò per via delle sue precarie condizioni fisiche.